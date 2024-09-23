Фрязинцы с размахом отметили праздник урожая «Кабачок Фэст»

Большой праздник урожая – городской фестиваль «Кабачок Фэст» состоялся во Фрязино на территории ДК «Исток». Жители активно участвовали в конкурсах, делали снимки на память в тематических фотозонах, посещали ярмарки и многое другое.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Фрязино ]

На территории Дома культуры развернулся яркий праздник, собравший множество активных жителей. Музыкальную атмосферу создавали творческие коллективы ДК «Исток», которые посетители с удовольствием слушали и смотрели. На площадке проводились интересные игры и конкурсы, а также веселые хороводы: каждый нашел что-то себе по душе.

Самым вкусным моментом фестиваля стала ярмарка-конкурс «Кабачок Фэст»: там посетители смогли полакомиться заготовками, отведать чай с домашними пирогами и вареньем, а также оценить соленья, заготовленные фрязинцами.

Участников конкурса наградили в ходе церемонии. Поздравления получали юные дарования из отделения школ №2, №1 и лицея г. Фрязино, дети коллектива «Прикладное творчество» СП «Ретро» МУ ЦКиД «Факел» (рук. Людмила Черноусова) и коллективы ДК «Исток» — ансамбль «Русский праздник» и женский хор «Традиция».

Отметим, что от Дома культуры выступали ансамбль «Русский праздник» (рук. Елена Шамоняева), женский хор «Традиция» (рук. Марина Раздобурдина), ансамбль казачьей песни «Багатица» (рук. Юрий Попов), ансамбль казачьей песни «Кладезь» (рук. Юлия Одарич), коллектив «Русский хор» (рук. Юрий Попов), ансамбль «Мужики» (рук. Юрий Попов), и ансамбль русской песни «Напевы России» СП «Ретро» МУ «ЦКиД «Факел» (рук. Дмитрий Кукушкин).

Жители получили невероятное количество впечатлений после праздника, который стал одним из самых теплых и вкусных этой осенью.