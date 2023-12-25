Фронтовик из подмосковного Орехово-Зуева отметил 103-й день рождения
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Участник Великой Отечественной войны Павел Захаров из Орехово-Зуева получил поздравительную открытку Окружного управления социального развития № 8 в честь своего дня рождения.
Как отметили в сообщении Министерства социального развития Московской области, Павлу Михайловичу исполнилось 103 года. На фронте он воевал с 1943 года, был помощником минометчика. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью «За отвагу». После ранения в голову был комиссован и впоследствии признан инвалидом первой группы.
В счастливом браке с супругой у фронтовика родилось четверо детей. Еще у них 11 внуков и 13 правнуков.