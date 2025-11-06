Фронтовую медсестру из Павловского Посада поздравили со 101-м днем рождения

Ветеран Великой Отечественной войны из Павловского Посада Прасковья Михайловна Шулакова отпраздновала свой 101-й день рождения. Поздравить долгожительницу приехали глава округа Денис Семенов, его заместители Светлана Аргунова и Валерий Зайцев.

Чиновники поблагодарили Прасковью Михайловну за ее подвиг и пожелали здоровья и долгих лет жизни.

Прасковья Шулакова родилась в 1924 году в Тульской области. В годы войны, будучи еще совсем юной, она добровольцем ушла на фронт и работала санитаркой на военно-санитарном поезде и в эвакогоспитале Павловского Посада. После войны посвятила жизнь мирному труду — стала конструктором и художником-модельером, много лет руководила цехом на камвольном комбинате.

Жители города и представители администрации поздравили ветерана с юбилеем и выразили благодарность за ее труд и стойкость.