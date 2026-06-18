Фрукты на пляжах — только мытые и нарезанные при покупателе: новые правила для предпринимателей в Сочи
В Сочи усилили контроль за джиппингом и качеством фруктов на пляжах
С начала года курорт принял около 2,8 миллиона гостей, а средняя загрузка отелей и санаториев продолжает расти. В преддверии пика сезона власти усилили контроль за незаконным джиппингом — рейды проходят почти ежедневно, передают «Вести Сочи».
В Лазаревском районе несколько нарушителей уже получили штрафы за техническое состояние машин и несоответствие требованиям безопасности.
Особое внимание уделяют и предприятиям потребительской сферы. Предпринимателям напомнили о необходимости благоустройства и дезинфекции территорий. В фреш-барах на пляжах фрукты рекомендуют продавать только мытыми и информировать об этом покупателей, а нарезать их — только в присутствии клиента. Большинство предпринимателей, по данным властей, выполняют эти требования.