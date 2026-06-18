С начала года курорт принял около 2,8 миллиона гостей, а средняя загрузка отелей и санаториев продолжает расти. В преддверии пика сезона власти усилили контроль за незаконным джиппингом — рейды проходят почти ежедневно, передают «Вести Сочи».

В Лазаревском районе несколько нарушителей уже получили штрафы за техническое состояние машин и несоответствие требованиям безопасности.

Особое внимание уделяют и предприятиям потребительской сферы. Предпринимателям напомнили о необходимости благоустройства и дезинфекции территорий. В фреш-барах на пляжах фрукты рекомендуют продавать только мытыми и информировать об этом покупателей, а нарезать их — только в присутствии клиента. Большинство предпринимателей, по данным властей, выполняют эти требования.