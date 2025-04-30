ФСБ обнародовала архивы о последних часах Гитлера

Российская ФСБ представила общественности оцифрованные версии рассекреченных архивных материалов, включающих протоколы допросов и свидетельства Гейнца Линге, старшего камердинера Адольфа Гитлера в звании штурмбаннфюрера СС, и Отто Гюнше, личного адъютанта фюрера, также штурмбаннфюрера СС, относительно последних дней жизни диктатора.

Данные материалы из архива УФСБ России по Ивановской области размещены для ознакомления на официальном веб-сайте ведомства.

В опубликованных документах отмечается, что оперативные группы «Смерш» произвели задержание ряда лиц из ближайшего окружения Гитлера. Среди них: Гельмут Вейдлинг, генерал артиллерии, командовавший обороной Берлина; Ганс Фосс, вице-адмирал, личный представитель ВМС при ставке Гитлера; Ганс Раттенхубер, группенфюрер СС, начальник имперской службы безопасности; а также Линге и Гюнше, камердинер и адъютант фюрера соответственно, и другие.

Представители управления ФСБ по Ивановской области подчеркивают, что архивные материалы, касающиеся Линге и Гюнше, были недавно рассекречены и ранее оставались малоизвестными.

Обнародованные документы позволяют восстановить картину событий, разворачивавшихся в бункере непосредственно перед самоубийством Гитлера и после него.

В частности, согласно свидетельству Раттенхубера, спустя короткое время после отравления фюрера, Линге произвел контрольный выстрел в голову Гитлера, дабы придать его смерти героический характер, представив его уход из жизни как поступок солдата. Однако сам Линге в ходе допросов утверждал, что Гитлер самостоятельно покончил с собой выстрелом в висок.

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