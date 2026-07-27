«Я сам создам "Одиссею", которую хотел снять Нолан»: Маск заявил о работе над полнометражным фильмом с помощью ИИ

Основатель компании SpaceX Илон Маск снова удивил мир. На этот раз он заявил, что его платформа искусственного интеллекта (ИИ) Grok создаст полнометражную версию «Одиссеи» Гомера, передает RadarOnline.

По словам Маска, премьера запланирована на конец 2026 года. В качестве доказательства своих намерений он опубликовал трехминутный тизер, сгенерированный нейросетью.

По словам Маска, его «Одиссея» будет максимально исторически точной и верной духу поэмы, в отличие от недавнего блокбастера Кристофера Нолана, который, по мнению бизнесмена, «подстроился под актуальные реалии киноиндустрии ради статуэтки» и «осквернил великое произведение». Маск не постеснялся назвать Нолана трусом, чем лишь подлил масла в огонь и без того бурного обсуждения.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Мэтт Дэймон похудел до 75 кг ради фильма «Одиссея».