В Одинцовском округе завершат капремонт ФОКа «Старый городок»

В Одинцовском округе завершается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», расположенной на улице Школьная, строительная готовность объекта достигла 88%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета, специалисты завершают кровельные и фасадные работы, ведут монтаж инженерных коммуникаций, общестроительные работы и чистовую отделку.

Площадь учреждения составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем также заменят радиаторы и сантехнику, внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

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