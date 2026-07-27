В Клину спасатели вывели из леса женщину, которая заблудилась во время прогулки

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Клину женщину, которая заблудилась во время прогулки. В операции также приняли участие добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

За помощью специалистов обратилась женщина в возрасте 34 лет. Она рассказала, что пошла в лес прогуляться после ссоры с друзьями. Через некоторое время она поняла, что заблудилась.

Добровольцы по телефону определили приблизительное местонахождение женщины и передали геолокацию спасателям. Таким образом, был определен район поиска. Спасатели принялись прочесывать лес, работая на отклик. Найти женщину удалось спустя час. Помощь медиков ей не потребовалась.

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