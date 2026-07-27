Василисе — разогрев, Мотильде — пузико, Фросе — лимфодренаж: в Доме енота в Подмосковье запустили уникальные процедуры

Привычную схему зоотерапии в Сергиево-Посадском округе перевернули с ног на голову. В Доме енота, расположенном в Хотькове, запустили направление, где профессиональные массажисты с действующими сертификатами работают не с людьми, а с самими животными. Услугу уже назвали «енототерапией», но с важным нюансом: сеанс предназначен для пушистого обитателя, а не для гостя, сообщил REGIONS.

Посетителей обучают точечным техникам воздействия на разные зоны тела зверька — спину, живот и лимфатическую систему. У каждого енота разработан индивидуальный протокол: Василисе показан разогревающий массаж спины, Мотильде — обработка области живота, Фросе — строго лимфодренаж. Процедура длится от 20 до 40 минут.

Оценка качества массажа у сотрудников простая и необычная: если енот начинает покусывать собственную лапку — значит, сеанс проведен правильно. Следующий уровень одобрения — когда зверек обхватывает мастера лапами, требуя продолжения. Однако организаторы предупреждают: контактность животных зависит от настроения. Любые признаки агрессии — рычание или попытки укусить — служат сигналом к немедленному завершению процедуры.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шумакова ]

Кроме того, в Доме енота внедрили летний протокол охлаждения. В жару питомцы получают персональные бассейны. Когда температура умеренная, еноты ограничиваются рефлекторным полосканием лап — этот инстинкт заложен у них на генетическом уровне.

Таким образом, Хотьково стал первой точкой в России, где енототерапия поставлена на профессиональную основу. Ферма «Дом Енота» входит в топ-12 достопримечательностей Сергиева Посада по версии туристического портала Welcome.mosreg.ru. В этом списке также значатся Троице-Сергиева лавра, усадьба Абрамцево, этнопарк «Кочевник», музей «Арт-макет», парк «Скитские пруды» и Покровский монастырь в Хотькове.

Ранее сообщалось, что шпиц-пенсионер Есик спас новорожденных енотов в Клину.