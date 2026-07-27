Экс-голкипер «Динамо» Шунин продает элитную недвижимость в Москве: 1,9 млрд рублей за пентхаус в Хамовниках

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, два года назад завершивший карьеру, продает пентхаус в Хамовниках за 1,9 млрд руб., сообщает канал «Mash на спорте».

Квартира расположена в элитном жилкомплексе «Садовые кварталы» и занимает площадь 425 кв. м, из которых 306 кв. м — жилая зона. Недвижимость включает в себя три спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными, две кухни, зимний сад и большую террасу.

Отмечается, что Шунин купил недвижимость восемь лет назад и лично вел проект: подбирал отделку, покупал импортную мебель.

Антон Шунин всю карьеру провел в «Динамо». За основную команду он играл в 2007-2024 годах. За это время он сыграл за бело-голубых 407 матчей во всех турнирах, 124 из которых завершил на ноль.

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