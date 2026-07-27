Жительница Красноармейска рассказала о двух годах страха: почему ей пришлось скрывать детей

Жительница Красноармейска сообщила, что в течение двух лет скрывала детей, опасаясь их принудительного вывоза представителями организации «Белые ангелы». Об этом пишет РИА Новости.

Жительница Красноармейска рассказала о сокрытии детей

Жительница Красноармейска в ДНР, попросившая не раскрывать ее имя, сообщила, что с 2024 года скрывала своих детей, опасаясь их принудительного вывоза. По ее словам, ради этого семье пришлось переехать на съемную квартиру, где дети оставались вне поля зрения.

Собеседница рассказала, что на тот момент с ней находились 7-летняя дочь и старшая дочь, которой было 19 лет.

Женщина заявила об угрозах со стороны представителей организации

По словам жительницы, представители организации «Белые ангелы» приезжали вместе с людьми в военной форме и, как она утверждает, требовали покинуть город.

Она заявила, что в случае отказа семье угрожали изъятием ребенка, уголовным преследованием и лишением родителей родительских прав.

В ДНР ранее сообщили о расследовании подобных случаев

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что, по его данным, представители организации «Белые ангелы» принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную Киеву территорию, а при отказе родителей могут забирать детей силой.

По его словам, по этим фактам уже возбуждены уголовные дела.