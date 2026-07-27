Ручные вентиляторы, USB-кулеры и мини-кондиционеры: сколько стоят приборы для спасения от жары в Москве и Подмосковье

Июльский зной в столичном регионе не щадит никого — ни офисных работников, ни тех, кто проводит время дома или в пути. Спасаться от духоты жители Москвы и Подмосковья все чаще предпочитают с помощью портативных охлаждающих приборов. Аналитики «Авито Товары» зафиксировали традиционный сезонный рост интереса к таким устройствам, а редакция REGIONS изучила актуальные цены на самые популярные модели.

По информации издания, самый демократичный вариант — настольные USB-вентиляторы. Компактные устройства с питанием от ноутбука или пауэрбанка, регулируемым углом наклона и несколькими режимами работы можно приобрести в бюджетном сегменте за ₽400–₽450. Их часто ставят на кухне или в офисе, чтобы создать локальный поток свежего воздуха.

Для передвижения по городу или отдыха на природе больше подходят ручные аккумуляторные вентиляторы. Такие модели весят около 150 граммов, оснащены встроенным аккумулятором на 16 часов автономной работы и небольшим дисплеем для контроля заряда. Стоят они в среднем ₽1,4–₽1,5 тыс. Их удобно брать в общественный транспорт, на прогулку или на дачу.

Тем, кому нужна не просто циркуляция, а реальное понижение температуры в помещении, присматриваются к компактным воздухоохладителям. Настольные мини-кондиционеры с функцией увлажнения работают от розетки или USB, не требуют сложного монтажа и помогают пережить жару в небольших комнатах. Цена таких приборов на торговых площадках стартует от ₽1,5–₽1,6 тыс. В зависимости от модели, функционала и бренда стоимость может варьироваться. В любом случае, вложение в портативное охлаждение может стать спасением в разгар летнего сезона.

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