В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг

На прошлой неделе самой востребованной услугой, размещенной на подмосковном портале госуслуг, стала «Выписка из домовой книги» , местные жители подали более 15 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных оказались также услуги «Запись в колледж» (13,2 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,6 тыс. заявок). В рейтинг попали и онлайн-запись в школу (более 5,8 тыс. заявлений), а также получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников (5,5 тыс.).

Напомним, что в общей сложности на портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса.

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