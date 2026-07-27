ЦСКА выкупает голкипера «Балтики» Бориско

ЦСКА активирует опцию выкупа и заберет у «Балтики» голкипера Максима Бориско за 180 млн руб., которые прописаны в контракте футболиста, сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, Бориско уже успешно прошел медосмотр в армейском клубе.

Инсайдер уточняет, что уже на этой неделе 26-летний голкипер подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1.

Воспитанник краснодарского футбола Максим Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. В минувшем сезоне он стал лучшим по проценту отраженных ударов. В 23 матчах РПЛ голкипер пропустил всего 11 мячей, а 14 игр завершил на ноль.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступал категорически против ухода Бориско. Возможную продажу игрока в ЦСКА специалист назвал «выстрелом в голову».

В первом туре РПЛ ЦСКА как раз играл с «Балтикой» и победил на своем поле со счетом 2:1.