«Не хотим ассоциироваться с Задорновым»: в Латвии снесли усадьбу покойного сатирика

В латвийской Юрмале не стало дома, который многие годы был связан с именем российского сатирика Михаила Задорнова, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По информации источника, новые владельцы решили полностью снести здание, не желая ассоциироваться с наследием юмориста.

После смерти артиста в 2017 году недвижимость перешла к его первой жене — Велте Задорновой, а в апреле 2020 года дом был продан. Осенью того же года новые собственники обратились в Юрмальскую городскую думу с просьбой разрешить снос.

Процесс оказался непростым. Участок, на котором стоял дом, находится в зоне градостроительного памятника государственного значения, поэтому требовалось согласование с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Однако власти разрешили демонтаж всех объектов, которые были построены Задорновым. Сейчас на месте бывшего дома сатирика стоит новый современный особняк, стоимость которого, по оценкам, достигает €3 млн.

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