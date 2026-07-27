Как хохот помог человеку заговорить: смех обезьян может быть связан с происхождением речи

Смех может хранить подсказку о том, как у предков человека появилась речь, пишет Phys.org со ссылкой на материал The Conversation. Исследователи под руководством зоолога Кьяры де Грегорио сравнили смех людей, шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов, чтобы понять, как менялся контроль над голосом в ходе эволюции.

Для речи важны не только звуки, но и точная координация дыхания, голосовых связок, языка, губ и челюсти. У человекообразных обезьян голосовой тракт ближе к человеческому, чем раньше думали ученые, но такой тонкой произвольной настройки речи у них нет.

Смех оказался удобной моделью для сравнения. Все человекообразные обезьяны издают похожие на смех звуки во время игры: они помогают показать мирные намерения и укрепить социальные связи. Но человеческий смех гораздо разнообразнее — от громкого хохота до тихого смешка, неловкого или вежливого смеха.

Команда изучила 140 аудиозаписей смеха и сосредоточилась не на звучании, а на ритме: как быстро следуют друг за другом отдельные элементы. Выяснилось, что у людей они повторяются быстрее и гибче, чем у ближайших родственников.

Авторы считают, что способность «смеяться быстро» может отражать один из этапов развития контроля над голосом. Возможно, именно такие изменения когда-то помогли нашим предкам перейти к более сложной коммуникации и речи.