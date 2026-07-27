Не покупать, а чинить: жители Подмосковья в четыре раза чаще ремонтируют шуруповерты, чем год назад

В условиях рационального подхода к тратам жители Московской области все чаще выбирают ремонт вместо покупки новых устройств. Тренд на продление жизни технике особенно заметен в сегменте электроинструмента и мелкой бытовой техники. По данным аналитиков «Авито Услуг», именно эти категории показали самый значительный рост спроса на услуги мастеров по сравнению с прошлым летом, сообщил REGIONS.

По информации аналитиков, динамика в сегменте электроинструмента оказалась рекордной. Количество обращений по ремонту шуруповертов увеличилось почти в четыре раза. Дрели стали чинить на 95% чаще, углошлифовальные машины («болгарки») — на 67%, а лобзики и дрели-миксеры — на 53%.

Тренд на экономию не обошел стороной и кухонную технику. Жители региона стали активнее восстанавливать своих помощников: спрос на ремонт рожковых кофеварок вырос почти втрое, хлебопечек — на 50%, кухонных комбайнов — на 33%, встраиваемых кофемашин — на 32%. Также на 27% увеличился интерес к ремонту кофеварок в целом.

В абсолютных цифрах безусловными лидерами остаются крупные и дорогие устройства. Первое место занимают кондиционеры и сплит-системы (6% всех запросов) — их чаще всего заправляют фреоном, чистят и диагностируют. На втором месте смартфоны и планшеты (3%) — там меняют экраны, стекла, динамики и микрофоны. Третью строчку делят холодильники и морозильные камеры (3%) — главные проблемы связаны с термостатом и компрессором. За ними следуют стиральные и сушильные машины, где чаще всего заменяют ТЭН и барабан. Замыкают топ-5 телевизоры, которые приносят в первую очередь на комплексную диагностику.

Таким образом, жители Подмосковья все чаще выбирают восстановление техники как способ сберечь бюджет. Вместо покупки нового инструмента или кухонного прибора они обращаются к мастерам, что позволяет продлить срок службы устройств и сэкономить значительные средства. В категории товаров длительного пользования это становится устойчивым трендом.

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