В Петербурге выставили на продажу редкую Волгу ГАЗ 24М за 280 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкую «переходную» Волгу ГАЗ-24М 1985 года выпуска. Автомобиль с небольшим пробегом оценили в 280 тысяч рублей, пишет «За рулем».

В Петербурге продают редкую Волгу ГАЗ-24М

В Санкт-Петербурге выставили на продажу автомобиль ГАЗ-24М 1985 года выпуска. Эта модификация относится к так называемой «переходной» серии, которую выпускали в 1985–1986 годах между классической ГАЗ-24 и обновленной ГАЗ-24-10.

По информации из объявления, за все время эксплуатации машина проехала всего 21 тысячу километров.

Автомобиль сохранил оригинальные детали

Продавец утверждает, что Волга сохранила практически все заводские элементы. Исключением стали лишь эмблемы на передних крыльях. Также сообщается, что кузов был отполирован и окрашен, а двигатель, коробка передач и сцепление полностью перебраны.

По словам владельца, на автомобиле отсутствуют следы ржавчины и подтеки масла, а пол и пороги никогда не ремонтировались сваркой. Машина также сохранила оригинальные хромированные бамперы.

Стоимость сравнили с новым смартфоном

Как указано в объявлении, у автомобиля был один владелец, а документы полностью готовы к переоформлению.

Редкую Волгу оценили в 280 тысяч рублей. Авторы публикации отметили, что эта сумма сопоставима со стоимостью одной из версий нового iPhone 18 Ultra.