Почти 8 тыс. жителей и гостей Дубны увидели выступление команды мотофристайла FMX13

Порядка 7,5 тыс. жителей и гостей Дубны посетили очередное выступление команды фристайл-мотокросса FMX13, которое прошло в рамках летнего фестиваля мотокультуры в минувшую субботу на площади вокзала Большая Волга. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Зрителям продемонстрировали синхронные и параллельные прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, сальто назад, цунами и другие. Основатель и капитан команды Алексей Колесников также показал сальто на багги. В перерывах между заездами перед гостями выступил российский битбоксер, чемпион России и Европы и дважды вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Следующее выступление команды запланировано на 8 августа, оно пройдет в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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