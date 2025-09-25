ФСБ пресекла попытку россиянина вступить в украинскую армию
ТАСС: Мужчину перехватили в аэропорту за связь с ВСУ
Фото: [Медиасток.рф]
Суд вынес обвинительный приговор жителю страны. Он готовился к вступлению в ряды ВСУ и распространял запрещенные материалы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в УФСБ России по Сахалинской области.
Житель Сахалина приговорен к 14 годам заключения после попытки присоединиться к украинской армии. Бывший старший лейтенант запаса был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска, когда собирался выехать на территорию Украины через третью страну.
Следствие установило, что обвиняемый систематически размещал в соцсетях материалы, поддерживающие украинских националистов, и вступил в переписку с представителем ВСУ для обсуждения возможных должностей в воинском подразделении. Суд квалифицировал эти действия как покушение на государственную измену.
Помимо лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, осужденный лишен звания. Приговор вынесен после оперативной работы сотрудников ФСБ, пресекших попытку мужчины присоединиться к боевым действиям против российских вооруженных сил.
