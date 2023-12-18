ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области

Документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, а также их пособников, которые в годы Великой Отечественной войны зверствовали на территории Харьковской области, опубликовала Федеральная служба безопасности России.

Отметим, что снятие грифа секретно сделано в рамках проекта «Без срока давности» и приурочено к 80-летию Харьковского процесса в 1943 году. Документы, выложенные на сайте ведомства, цитируют обвинительные приговоры, а также показания участников карательных мероприятий.

«Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики наполняли весь дом на Сумской улице в Харькове. Изуродованных до полусмерти русских людей я не мог доставлять в тюрьму», — приводится заявление одного из допрошенных.

В свою очередь, как рассказал в ходе допроса шофер Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов, среди невинно загубленных путем удушения было немало детей. Всех пленных убивали посредством специально созданных для данных преступных целей «автомобилях-душегубках».