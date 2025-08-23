ФСБ: украинские вербовщики принуждают жертв совершать особо тяжкие преступления

Российские спецслужбы утверждают, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) для привлечения россиян к участию в диверсионных и террористических действиях. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.