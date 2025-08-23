ФСБ: украинские вербовщики принуждают жертв совершать особо тяжкие преступления
ФСБ: Киев использует WhatsApp и Telegram для вовлечения россиян в диверсии
Фото: [pxhere.com]
Российские спецслужбы утверждают, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) для привлечения россиян к участию в диверсионных и террористических действиях. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ФСБ заявила, что вербовщики, злоупотребляя доверием людей, заставляют их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные тюремные сроки.
«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — отметили в ЦОС.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика.