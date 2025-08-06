ФСБ установила причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению нефтяных активов

ФСБ установила причастность бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова к масштабному хищению имущества предприятия «Дагнефтепродукт». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным следствия, чиновник организовал схему незаконного отчуждения государственного имущества стоимостью более 100 млрд руб.

В рамках расследования у Магомедова и других фигурантов дела арестовали имущество на сумму млрд руб., приобретенное, по версии следствия, на незаконно полученные средства.

Суд по иску Генеральной прокуратуры (ГП) РФ уже вернул государству контроль над «Дагнефтепродуктом» и заводом «Дагнотех».

Следствие установило, что в 2001–2005 годах Магомедов инициировал серию распорядительных документов, позволивших перевести предприятие в республиканскую собственность, а затем продать его по заниженной стоимости подконтрольным лицам. В результате этих действий государство потеряло контроль над стратегически важными активами.

По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. В рамках расследования проведено более 70 обысков, в ходе которых изъяты предметы роскоши и крупные суммы денежных средств.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об освобождении Магомедова от должности государственного секретаря республики. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что бывший глава управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану Дмитрий Беляев возглавил Московское следственное управление.