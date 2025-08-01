Выходец из Дагестана стал новым руководителем столичного следственного управления

Бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану Дмитрий Беляев стал новым начальником Главного следственного управления СКР по Москве. О назначении сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Беляев родился в 1981 году. Службу в правоохранительных органах он начал в 2003 году. Его карьера включает работу в прокуратуре Пензенской области, региональном управлении СК, а также руководящие должности в Тверской и Самарской областях. В Дагестане Беляев сначала занимал пост первого заместителя управления, а в 2022 году — возглавил его.

По словам главы Дагестана Меликова, Беляев проявил себя как оперативный и принципиальный руководитель. Под его руководством было раскрыто несколько резонансных преступлений, а в суд направлены дела против коррумпированных чиновников. Кроме того, количество завершенных уголовных дел под руководством Беляева в республике выросло на 3,2%.

Предыдущий начальник столичного управления СК Андрей Стрижов был отстранен от должности в начале июля указом президента РФ Владимира Путина. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Временно исполняющим обязанности руководителя был назначен Василий Саксин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Дениса Гончара в должности посла РФ в Бельгии.