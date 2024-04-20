ФСБ задержала на границе в Северной Осетии собиравшего об ВС РФ информацию украинского шпиона

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по республике Северная Осетия задержали на пропускном пункте Верхний Ларс гражданина Украины, пытавшегося нелегально пересечь российскую границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-группу ведомства.

Как пояснили в ФСБ, 36-летний украинец, находясь на территории РФ, собирал информацию о базировании и численности личного состава и военной техники Армии России в зоне СВО, после чего в интернет-мессенджере отправлял ее спецслужбам Украины.

«В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже», — приводится в сообщении.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.