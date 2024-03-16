ФСБ задержала планировавшего по наводке СБУ теракты на Транссибе россиянина

Силовиками задержан житель России, намеревавшийся провести ряд терактов на Транссибе, а также в Свердловской области. Он собирался пустить под откос железнодорожные составы, перевозящие грузы на СВО.

Как проинформировали в пресс-группе ФСБ, мужчина действовал по заданию украинской разведки и СБУ. Россиянин был завербован вражескими спецслужбами, когда находился во Львове.

«Мужчина должен был устраивать сходы железнодорожных составов, которые перевозят грузы в интересах спецоперации», — приводится в публикации.

В настоящее время ведется допрос задержанного. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.