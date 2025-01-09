ФСБ задержала завербованного жителя Приамурья, готовившего диверсию на Транссибе

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области предотвратили преступные действия жителя региона, который планировал совершить диверсию на участке Транссибирской магистрали в районе города Белогорск. Затем он намеревался отправиться на территорию Украины и присоединиться к запрещённой в России террористической организации для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону, злоумышленник, которому 39 лет, использовал иностранный мессенджер, через который он вступил в контакт с представителем украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки в области минно-подрывного дела. Также он приобрёл компоненты для создания самодельной бомбы.

Его целью было устроить диверсию на участке Транссибирской магистрали, который играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного транспортного сообщения, а также в снабжении вооружённых сил и материально-техническом обеспечении войск на СВО и новых российских регионов.

«Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической», — сообщили в ведомстве.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО. Ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее в ФСБ рассказали о попытке взорвать российского военного в Москве при помощи папки с документами.