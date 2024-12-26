FT заявила о непрекращающемся потоке элитных сумок в Россию в обход санкций

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине наблюдается значительное увеличение активности посредников в сфере поставок одежды и аксессуаров премиум-класса в РФ. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT).

Согласно последним данным, один из итальянских поставщиков отправляет в РФ до 20 посылок каждую неделю, зарабатывая примерно €6 тыс. на комиссионных. При этом конечные получатели товаров остаются известными.

Основная часть поставок осуществляется через платформы Instagram* и Telegram, где посредники активно предлагают свои услуги, обещая клиентам надежные способы обхода санкций. Однако, несмотря на растущий интерес к этому бизнесу, западные санкции все же создают препятствия для торговли, затрагивая посредников, работающих с третьими странами.

Как пишет издание, на фоне увеличения объемов поставок участились случаи с отклонением посылок на таможне. Например, в сентябре латвийские таможенные органы отклонили 60 посылок с предметами роскоши, которые имели искусственно заниженную цену. В то же время, китайские посредники продолжают отправлять товары в Россию. В частности, они реализовали более 300 сумок элитного бренда Bottega Veneta через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Посредники часто маскируют свои поставки под личные посылки, снимая бирки с пакетов, что усложняет контроль со стороны властей. Некоторые западные бренды также адаптировались к новым условиям и начали выпускать «капсульные коллекции», ценники которых соответствуют заявлениям о соблюдении требований по ценообразованию в России.

Тем не менее экспортный контроль оказал влияние в первую очередь на средний класс, который теперь вынужден отказываться от покупок предметов роскоши из-за значительных наценок от перекупщиков. В то же время богатые россияне продолжают находить пути для получения желаемых товаров через специализированных закупщиков модной одежды.

Ранее агентство DPA сообщило, что в компании BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.