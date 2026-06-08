«Фух, они решили за меня»: психологи бьют тревогу из-за эпидемии инфантильности и гиперопеки

Человек с паспортом, работой и кредитной картой не может купить себе пальто без одобрения мамы. Психологи фиксируют рост числа таких историй. Взрослые люди застывают в развитии: истерики при отказе в желаемом, судорожный поиск спасителя, неспособность выносить неопределенность. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru назвал это настоящей эпидемией и описал четыре главные битвы, которые определяют современное отношение между заботой и свободой.

Якубович приводит типичную сцену: тридцатипятилетний человек стоит перед витриной с пальто, фотографирует модель и отправляет маме с вопросом «Смотрю?». Сердце колотится в ожидании ответа. А когда приходит «Решай сам», накатывает паника. Потому что это слово звучит как приговор. Психолог Илья Шабшин, на которого ссылается эксперт, подтверждает: таких историй становится все больше.

По словам Якубовича, за эпидемией инфантильности стоят четыре ключевых противостояния.

Первая битва: свобода против заботы

В здоровом мире забота дает крылья: «Я поддержу, но лететь тебе самому». В токсичном — это золотая клетка. Как отличить? После здоровой поддержки человек чувствует прилив сил. После инфантильной зависимости — облегчение пополам со стыдом: «Фух, они решили за меня. А почему я сам не смог?». А не смог, потому что кто-то отучил от права на ошибку. Эксперт подчеркивает: чрезмерная забота — это медленное убийство воли.

Вторая битва: ответственность против прав и возможностей

Это самая хитрая ловушка. Общество кричит: «Ты имеешь право на счастье, на деньги, на идеальную работу». Но не учит оборотной стороне права — ответственности. Взрослый ребенок хочет иметь права взрослого, но возможности ребенка. По словам Якубовича, гиперопека в детстве рождает именно такой перекос. Ребенку никогда не давали выбрать — и вдруг в 25 ему говорят: «Ты свободен». Он либо пугается, либо устраивает хаос. Потому что ответственность — это навык, и у застывших взрослых он атрофирован.

Третья битва: опека против самостоятельности

Грань проходит там, где заканчиваются усилия того, о ком заботятся. Эксперт поясняет на примере: ребенок не может завязать шнурки. Помощь два раза — это забота. Помощь в сороковой раз без попытки дать попробовать самому — это гиперопека. Ребенок слышит: «Ты бесполезен». Взрослому, выросшему в такой системе, трудно выстраивать границы. Якубович предлагает технику «сепарация без разрыва»: фраза «Спасибо, я ценю твой совет. Я приму решение сам — и, возможно, ошибусь. И это нормально». Для гиперопекающего родителя слово «ошибка» — красная тряпка. Но ошибки — это не смерть, а школа.

Четвертая битва: централизация против делегирования

Семья, где все решает один человек, — это тоталитарное государство в миниатюре. Никакой инициативы снизу, все ниточки сходятся в центре. Что вырастает? Взрослый, который либо копирует модель централизации («теперь я буду всех строить»), либо панически боится делегировать. Руководитель, перепроверяющий каждый шаг подчиненных, но жалующийся, что «все бездельники». Муж, который не может купить молоко без звонка жене, но обижается на «тотальный контроль». Делегирование — это акт доверия. Гиперопека — акт страха.

Что делать

Якубович констатирует: это кризис целого социального уклада. Опека стала синонимом любви, а свобода — синонимом одиночества. Люди искренне считают, что «так надо», но рыдают, когда партнер не угадал их желание.

Рецепт эксперта:

Перестать ждать спасителя;

Перестать платить коучам за иллюзию быстрого взросления;

Начать маленькими шагами делать то, что страшно;

Сказать «нет» маме, которая советует, как жить;

Выбрать пальто без одобрения;

Принять решение, зная, что оно может быть ошибочным, и пережить эту ошибку;

Не перекладывать свою тревогу на других.

Взросление, по словам Якубовича, — невеселое и без гарантий. Но это единственное, что отделяет свободного человека от вечного ребенка в клетке с золотыми прутьями. Выбирать придется: клетка или свобода. Третьего не дано.