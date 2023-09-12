Фура протаранила ограждение и перевернулась на Рублево-Успенском шоссе в Москве

Об произошедшем после полуночи во вторник, 12 сентября, на западе Москвы ДТП проинформировал в своем аккаунте в соцсетях столичный Дептранс.

В ведомстве сообщили, что водитель не справился с управлением и врезался в отбойник на Рублево-Успенском шоссе, после чего фура перевернулась. В настоящее время на месте находятся экстренные службы Москвы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что водителей в России могут начать лишать прав при 10 неоплаченных штрафах.