Фура протаранила ограждение и перевернулась на Рублево-Успенском шоссе в Москве
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
Об произошедшем после полуночи во вторник, 12 сентября, на западе Москвы ДТП проинформировал в своем аккаунте в соцсетях столичный Дептранс.
В ведомстве сообщили, что водитель не справился с управлением и врезался в отбойник на Рублево-Успенском шоссе, после чего фура перевернулась. В настоящее время на месте находятся экстренные службы Москвы.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что водителей в России могут начать лишать прав при 10 неоплаченных штрафах.