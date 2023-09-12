Водителей в России могут начать лишать прав при 10 неоплаченных штрафах

С данной инициативой выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. По его словам, предлагаемая им мера поможет в разы снизить нарушение ПДД и повысить ответственность водителей в сфере оплаты уже полученных штрафов.

Как следует из обращения Крупника на имя начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, которое цитирует RT, предложение замораживать право водителей на упревление автотранспортом на 10 неоплаченных штрафов является дополнительной мерой по модернизации направленной на повышение безопасности дорожного движения в РФ нормативно-правовой базы.

«Среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В текущей ситуации прошу Вас рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что полицейские задержали водителя рефрижератора, который сбил велосипедиста в подмосковном Подольске. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.