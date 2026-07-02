«Фуражка танкиста и НКВД»: британские депутаты нашли пропаганду в «Маше и Медведе» и пошли на Netflix

Британские парламентарии потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь», усмотрев в нем «российскую пропаганду». Как сообщает The Guardian, группа депутатов во главе с либерал-демократом Томом Гордоном направила соответствующее письмо министрам Соединенного Королевства.

Поводом для обращения стала покупка американской компанией Netflix прав еще на два сезона популярного мультфильма. В своем послании парламентарии прямо заявили: «Он (мультфильм. — Прим. Ред.) представляет собой форму российской пропаганды».

Среди претензий — эпизод, где Маша одета в фуражку танкиста и форму советской эпохи, а также фрагмент, в котором главная героиня носит нечто похожее на фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД.