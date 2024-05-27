«Фурри» покалечили ребенка в Ноябрьск-парке

Подростки в масках кошек набросились на малолетнего ребенка в Ноябрьске, ЯНАО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру по региону.

По предварительным данным из Сети, двое подростков в масках кошек поругались с восьмилетним ребенком и напали на него, причинив телесные повреждения. По какой причине «фурри» набросились на малолетнего пока неизвестно. Пострадавшему оказали помощь.

После публикации информации в соцсетях прокуратура ЯНАО начала проверку сведений об инциденте. После этого предпримут дальнейшие правовые действия. Будет дана оценка ситуации и поведения, вероятно, приверженцев деструктивного движения.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. Ей предоставят отчет о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что представитель крупного сообщества фурри в России ответил омбудсмену на обвинения.