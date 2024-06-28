Фуру «Доброе дело» отправили в полк Подмосковья, выполняющий боевые задачи в зоне СВО

Сегодня к подмосковным бойцам в зону специальной военной операции отправилась фура «Доброе дело», которую помогли снарядить заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО. Здесь квадрокоптеры — наблюдательные и не только, система доступа в интернет. И главное — 4 квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно, скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску. Надеемся, что все это поможет нашим ребятами в выполнении боевых задач и сохранит им жизни», — отметил Вячеслав Духин.

В отправленной партии также большое количество аксессуаров для квадрокоптеров — аккумуляторы, пульты управления, очки, ретрансляторы, усилители, кабели, выносы, штативы. По сути, это готовые наборы спецтехники — можно быстро смонтировать и сразу применять на передовой.

«Ребята, берегите себя! Ждем вас домой с Победой! Мы всегда рядом!», — передала напутственные слова бойцам Екатерина Швелидзе.

Напоминаем, что акция «Доброе дело» стартовала более 2 лет назад — это инициатива подмосковных школьников, которую поддержал губернатор. Первоначально на базе учебных заведений Московской области были открыты пункты приема помощи для детей Донбасса. Сегодня помочь нашим бойцам и внести свой вклад в общую Победу может каждый.

Во всех городских округах действуют волонтерские пункты сбора помощи. Вся собранная помощь передается в распределительный центр в Балашихе, а оттуда доставляется в новые регионы страны и зону СВО.