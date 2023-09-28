Фуры с грузами для российских военных отправились из Павловского Посада в зону СВО

Грузовики с техникой и посылками для военных, которые участвуют в специальной военной операции, отправились из Павловского Посада. Об этом рассказал глава городского округа Денис Семенов.

Российским солдатам удалось передать ряд автомобилей и квадроциклов. Не обошлось и без сбора техники. Так, в зону СВО отправили более десятка тепловизоров, два десятка приборов ночного видения, дроны и антидроновые ружья, радиостанции и другое.

Как отметил глава подмосковного Павловского Посада Денис Семенов, в сборе принимали участие все неравнодушные от простых горожан, до бизнесменов и членов общественных организаций. Все совместно с представителями муниципальной администрации сделали доброе дело.

Глава округа поблагодарил всех, кто внес вклад в сбор для российских военных-уроженцев Павловского Посада.