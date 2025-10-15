Фуры застряли на границе Казахстана и России

На российско-казахстанской границе образовались многокилометровые очереди из грузовиков, следующих из Китая. По данным « Ленты.ру », около 2,5 тыс. фур скопились на пропускных пунктах из-за усиленных проверок казахстанскими таможенниками товаров, которые могут подпадать под антироссийские санкции.

По словам представителей логистических компаний, пристальный контроль затрагивает грузы с электроникой, дронами, запчастями и продукцией западных брендов. Проблемы на границе начались в середине сентября, когда Казахстан ввел дополнительные меры досмотра. Ситуация усугубилась после закрытия китайско-казахстанских КПП в связи с национальными праздниками в КНР, что вызвало увеличение очередей.

По информации грузоперевозчиков, задержки при пересечении границы достигают 3–5 дней. Компании вынуждены повышать тарифы и искать альтернативные маршруты, включая пути через российско-китайские пропускные пункты.

Кроме того, на границе Казахстана с Китаем по-прежнему стоят около 10 тыс. фур, ожидающих разрешений на пересечение. Казахстан и Китай ведут переговоры о расширении квот на перевозки. Власти России и Казахстана также обсуждают способы ускорить оформление грузов и предотвратить срывы поставок.