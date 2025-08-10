Футбол, йога и перетягивание каната: в Химках отметили День физкультурника

В Химках отметили День физкультурника различными соревнованиями, турнирами и мастер-классами, сообщила пресс-служба городского округа.

Одновременно в нескольких локациях прошли мероприятия, на которых собрались сотни жителей и гостей города.

В парке Толстого, например, развернулись теннисные баталии среди любителей. Каждый желающий мог попробовать свои силы и побороться за звание лучшего.

В парке «Дубки» прошла захватывающая эстафета «Вперед, к победе!», где участники демонстрировали не только скорость, но и командный дух.

Юные футболисты соревновались на стадионе спорткомплекса «Юность», а в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Новатор» состоялся хоккейный «Турнир четырех».

Не остались в стороне и воспитанники секции киокусинкай спортивной школы «Химки», которые показали зрелищные выступления в ФОК «Юбилейный».

Праздник спорта продолжится и в воскресенье, 10 августа. С 11:00 мск на стадионе в Луневском стартует масштабная программа «Наш выбор — спорт!». Гостей ждут детская велогонка, соревнования по перетягиванию каната, открытые занятия по цигун и йоге, а также турниры по футболу, настольному теннису, шашкам, армреслингу и городкам.

Ранее сообщалось, что Химки вышли на первое место Подмосковья по числу полученных знаков ГТО.