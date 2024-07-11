Футбол вернется в СК «Орион» в Балашихе в сентябре

Глава Балашихи Сергей Юров проверил работы по реконструкции спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Выездное совещание с участием подрядчиков и представителей администрации округа прошло на территории стадиона.

К модернизации СК «Орион» рабочие приступили в прошлом году. Основная часть работ уже выполнена. Строители завершили работу на футбольном поле. Сейчас реконструируют трибуны и подтрибунное пространство.

«Мы планируем эту часть спорткомплекса вместе с благоустройством территории открыть уже в сентябре. Это позволит нам запустить занятия в детско-юношеской спортивной школе. Также сможем проводить здесь масштабные мероприятия. Дальше продолжатся работы по основному спортивному комплексу. Их планируем закончить в конце года. Темпы у подрядчика хорошие, видим, что все работы идут по графику», - сказал Сергей Юров.

Общая готовность объекта составляет около 70 %. Строители завершили черновые отделочные работы и приступают к чистовой отделке. Заканчивают и прокладку внутренних инженерных сетей.



Наружные инженерные сети готовы почти на 80%, осталось доработать участок с тепловыми сетями. Его планируют закончить за две-три недели, ливневые сети сделают за неделю.



«Мы идем в соответствии с графиком. К 1 сентября, как и обещали, трибуны с подтрибунным пространством и благоустройством мы закончим полностью», - сообщил заместитель гендиректора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.

Стадион «Орион» на Пионерской улице, 1а обновляют по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».