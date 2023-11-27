Футболист Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne после рождения дочери

Напомним, что 5 июня 2023 года Федор Смолов вступил в брак с диджеем и блогером Кариной Истоминой. Для самого футболиста этот брак стал первым.

Как пишет сайт aif.ru, спортсмен порадовал свою супругу роскошным подарком в виде автомобиля Porsche Cayenne. Этот щедрый жест последовал от него вскоре после того, как его супруга родила ему дочь. Стоимость данного автомобиля составляет от 6 до 16 миллионов рублей.

Нападающий подарил автомобиль своей супруге в День матери. Кто знает, может быть красный кожаной салон символизирует жгучую любовь между ними? Так или иначе, родившая пятнадцатого ноября Истомина под снимком с черным автомобилем написала: «Люблю мужа». Такой подарок не мог не привлечь внимание публики.