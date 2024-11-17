Игроки сборной Брунея, что в минувшую пятницу, 15 ноября, получили от сборной России по футболу 11 безответных мячей, столкнулись в Краснодаре с проблемами в местном стриптиз-клубе.

Как передает Kub Mash, сначала иностранные гости выпили пиво, после отправились скрасить горечь поражения в товарищеской встрече в стриптиз. В злачном заведении футболисты танцевали под песню российской исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты», заказывали шоты и курили кальян. А когда пришел черед платить по счетам, выяснилось, что банковские карты спортсменов не работают в России из-за введенных антироссийских санкций.

Чем закончилась история, не уточняется. Известно только, что, не сумев заплатить стриптизершам, брунейские спортсмены отправились восвояси несолоно хлебавши.

Напомним, прошедший в Краснодаре матч между сборными России и Брунея закончился со счетом 11:0 в пользу хозяев поля.