Футболисты из подмосковных Химок выиграли третий матч в розыгрыше Кубка России

Команда «Химки» (городской округ Химки) на своем поле одержала уверенную победу над клубом «Динамо-Владивосток» в шестом раунде розыгрыша «Пути регионов» Кубка России.

Команда «Химки» (городской округ Химки) на своем поле одержала уверенную победу над клубом «Динамо-Владивосток» в шестом раунде розыгрыша «Пути регионов» Кубка России.

Матч завершился со счетом 4:0. Ворота соперников поразили Петрос Аветисян, Лев Скворцов и дважды Тимур Касимов. Как отметил главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, задача по выходу в весеннюю стадию турнира выполнена. В игре с дальневосточниками у подмосковных футболистов получалась позиционная атака, были созданы хорошие моменты, которые использовались.

«Мы возвращаемся на правильные рельсы», — подчеркнул Талалаев.

«Химки» вышли в первый этап четвертьфинала Пути регионов, где весной сыграют с одной из команд, которые заняли третьи места по итогам группового раунда Пути РПЛ. Жеребьевка следующего матча состоится в пятницу.