Футболка с надписью «Не бомбите детей» едва не стоила пассажиру места в самолете

Житель Нью-Джерси с палестинскими корнями Сэм Саадех едва не лишился места на рейсе United Airlines из-за футболки с антивоенной надписью. Инцидент произошел 4 июня на борту самолета, следовавшего из Атланты в Ньюарк. Сразу после посадки Саадеха вывели из салона: бортпроводница сочла надпись оскорбительной, и представитель авиакомпании поставил ультиматум — либо переодеться, либо остаться на земле. Об этом сообщили CBS News .

Саадех чувствовал себя униженным и растерянным, но подчинился. Позже он признался журналистам, что так и не понял, чем именно надпись «Бомбардировка детей — это не самооборона» вызвала негодование. По его словам, он попытался выяснить у стюардессы, считает ли она, что детей нельзя бомбить или что их нужно бомбить, и что конкретно ее оскорбляет, но ответа не получил. Мужчина подчеркнул, что смысл его послания предельно ясен: он выступает против гибели невинных детей, а не против какой бы то ни было национальности или народа.

В United Airlines подтвердили, что пассажир выполнил требование и вылетел рейсом как обычно, сославшись на правило об отказе в перевозке пассажирам с неприличной или оскорбительной одеждой. Саадех подал жалобу в минтранс США. Инцидент совпал с публикацией доклада ООН, согласно которому в секторе Газа с начала конфликта погибли более 20 тысяч детей. Израильская сторона отвергла обвинения в намеренных атаках на мирное население.