«Футбольный мяч» на ножке? Гриб-великан удивил Камчатку и взорвал соцсети

В Быстринском парке на Камчатке обнаружен редкий гигантский гриб головач. Об этом сообщили в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».

На Камчатке, в Быстринском природном парке, ученые обнаружили редкий гигантский гриб — головач гигантский. Специалисты сообщили, что он относится к семейству шампиньоновых и ранее не встречался в этом районе. Головач гигантский имеет белоснежную округлую форму, напоминающую футбольный мяч.

Отмечается, что этот гриб съедобен только в молодом состоянии, когда его мякоть белая и упругая. Со временем мякоть желтеет или зеленеет, превращаясь в споровый порошок, и теряет свои вкусовые качества. Гурманы утверждают, что по питательной ценности головач гигантский сравним с мясом, яйцами и молоком, так как богат белком, углеводами и полезными жирными кислотами.

