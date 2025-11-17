Футуристичный поезд из Мытищ прибыл в Москву на испытания
Поезд «Москва-2026» начали испытывать перед запуском на Замоскворецкую линию
Фото: [Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф]
Новый поезд метро «Москва-2026» доставлен в депо «Южное» для прохождения испытаний перед выходом на Замоскворецкую линию, передает REGIONS.
Состав, собранный на мытищинском заводе «Метровагонмаш», провели по железнодорожным путям, где его могли видеть пассажиры пригородных электричек. После полутора месяцев сборки, включавшей монтаж рамы, боковин и установку оборудования, поезд прошел первичные проверки на герметичность и теперь приступил к тестовым запускам в условиях метрополитена.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии планируется завершить к концу 2026 года.
«Уже около 79% поездов в метро — нового поколения. К концу следующего года мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов.
Модификация 2026 года получила существенные технические и дизайнерские изменения: вытянутые фары, интегрированные в световую ленту, усовершенствованные кресла без металлических стыков и новая система вентиляции. Интересными стали и элементы беспилотного управления и голографические окна на стенах вагонов, создающие эффект расширенного пространства.
Важной особенностью новых составов является практически полная импортозамещенность — доля отечественных комплектующих превышает 95%. После успешного завершения испытаний поезда «Москва-2026» начнут перевозить пассажиров уже до конца 2025 года, знаменуя новый этап в развитии столичного метрополитена.
Ранее сообщалось, как пройдет маршрут волшебного поезда Деда Мороза по России.