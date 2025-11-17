Футуристичный поезд из Мытищ прибыл в Москву на испытания

Фото: [ Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф ]

Новый поезд метро «Москва-2026» доставлен в депо «Южное» для прохождения испытаний перед выходом на Замоскворецкую линию, передает REGIONS .

Состав, собранный на мытищинском заводе «Метровагонмаш», провели по железнодорожным путям, где его могли видеть пассажиры пригородных электричек. После полутора месяцев сборки, включавшей монтаж рамы, боковин и установку оборудования, поезд прошел первичные проверки на герметичность и теперь приступил к тестовым запускам в условиях метрополитена.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии планируется завершить к концу 2026 года.

«Уже около 79% поездов в метро — нового поколения. К концу следующего года мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов.

Модификация 2026 года получила существенные технические и дизайнерские изменения: вытянутые фары, интегрированные в световую ленту, усовершенствованные кресла без металлических стыков и новая система вентиляции. Интересными стали и элементы беспилотного управления и голографические окна на стенах вагонов, создающие эффект расширенного пространства.

Важной особенностью новых составов является практически полная импортозамещенность — доля отечественных комплектующих превышает 95%. После успешного завершения испытаний поезда «Москва-2026» начнут перевозить пассажиров уже до конца 2025 года, знаменуя новый этап в развитии столичного метрополитена.

