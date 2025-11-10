От Владивостока до Великого Устюга: как сложится маршрут волшебного поезда Деда Мороза
Фото: [Медиасток.рф]
Волшебный состав Деда Мороза после двухлетнего перерыва вновь посетит столицу Кузбасса. Согласно информации, размещенной на официальном сайте путешествий Деда Мороза, долгожданное событие запланировано на 7 декабря, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, в этот раз маршрут сказочного поезда пройдет через Кемерово. Дед Мороз лично поздравит жителей, но при этом обойдет стороной Новокузнецк. Отмечается, что в прошлом сезоне новокузнечане также могли встретить зимнего волшебника.
По данным издания, грандиозный тур стартовал во Владивостоке, а его финальной точкой станет резиденция в Великом Устюге. По данным организаторов, сказочному составу предстоит преодолеть более 20 тыс. км и сделать остановки для поздравлений в 70 городах России. Для кемеровцев это зимнее чудо станет реальностью уже через месяц.
