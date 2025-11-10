От Владивостока до Великого Устюга: как сложится маршрут волшебного поезда Деда Мороза

По информации издания, в этот раз маршрут сказочного поезда пройдет через Кемерово. Дед Мороз лично поздравит жителей, но при этом обойдет стороной Новокузнецк. Отмечается, что в прошлом сезоне новокузнечане также могли встретить зимнего волшебника.

По данным издания, грандиозный тур стартовал во Владивостоке, а его финальной точкой станет резиденция в Великом Устюге. По данным организаторов, сказочному составу предстоит преодолеть более 20 тыс. км и сделать остановки для поздравлений в 70 городах России. Для кемеровцев это зимнее чудо станет реальностью уже через месяц.

Ранее стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в столичный регион.