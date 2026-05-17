Гаджеты, стресс и плотный ужин: сомнолог назвал четыре привычки, которые заставляют просыпаться по ночам

Кандидат медицинских наук, сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко в разговоре с « Лентой.ру » заявил, что в большинстве случаев бессонница является прямым следствием образа жизни, а не врожденной патологией. Он перечислил четыре главные привычки, провоцирующие ночные пробуждения.

Первым и самым распространенным провокатором врач назвал использование гаджетов перед сном. Телевизор, компьютер и смартфон не дают мозгу расслабиться, заставляя его активно перерабатывать информацию, а синий свет экрана подавляет выработку мелатонина. Второй фактор — высокий уровень тревожности и постоянное напряжение. Организм, находящийся в стрессе в течение дня, не способен быстро переключиться на отдых ночью, и со временем это способно перерасти в хроническую проблему, требующую вмешательства специалиста.

Третьей привычкой Казаченко назвал нарушение режима сна. Попытки ложиться в разное время и «отоспаться» сбивают биоритмы, из-за чего страдают гормональная регуляция, структура сна и фазы восстановления. Врач подчеркнул, что это ведет не просто к усталости, а к системному истощению, которое проявляется ухудшением памяти, концентрации и эмоционального состояния.

Наконец, четвертый враг качественного сна — неправильное вечернее питание. Плотные ужины, тяжелая пища, кофе и алкоголь перегружают организм и мешают нормальному засыпанию. Доктор посоветовал ужинать за три-четыре часа до сна, отдавать предпочтение легкому перекусу и ограничивать стимуляторы.