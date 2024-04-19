Гаджиев усомнился, что служба на СВО позволит Минееву подготовиться к бою с Исмаиловым

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев считает, что проходящий службу на СВО боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев может не успеть подготовиться к поединку. Об этом Гаджиев сообщил RT.

Шансы Владимира Минеева можно оценить как «50 на 50». С одной стороны, полноценной тренировки перед боем Минеев провести не сможет, но с другой, какую-то базу сформировать возможно. У спортсмена был долгий перерыв от поединков, и даже физическая нагрузка на спецоперации не компенсирует технику.

«Объективно возможности нормально подготовиться у Минеева с точки зрения его работы в зоне СВО не будет. Однако в целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он в состоянии. Тем более Владимир все равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его жет встреча по правилам кикбоксинга», — сказал Гаджиев RT.

Напомним, на ринге Исмаилов и Минеев встретятся 18 июля 2024 года. Они уже проводили два очных поединка. В 2018 году была ничья, а в 2021 году победил Минеев. За его плечами всего в 18 поединков в смешанных единоборствах, два из которых он проиграл. Сейчас чемпион Европы и мира по кикбоксингу служит на СВО. В 2024 году его признали «Человеком года».

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