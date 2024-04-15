Спортсменки из Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали три золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что данный турнир состоялся в городе Осташков Тверской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». А всего в нем приняли участие более двухсот двадцати спортсменок из 72 регионов нашей страны.

Примечательно, что по итогам турнира сборная Московской области вошла в пятерку лучших команд страны. Золотые медали соревнований завоевали Ксения Вишневская из Королева, Ксения Андреева из Чехова и Анна Меечко из Ногинска. А обладательницей бронзовой награды стала Ксения Егоркина из Клина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что 16 внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году.