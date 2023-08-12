Гаишники в Ленобласти открыли огонь в погоне за пьяным угонщиком

Как сообщает «Газета.ру» , рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, угнанному 34-летним мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы заметили подозрительный ВАЗ-2114 на автодороге «Санкт-Петербург – Псков». Однако водитель резко увеличил скорость, когда увидел полицейских, и попытался скрыться. Для остановки автомобиля гаишники применили табельное оружие.

В итоге мужчина был задержан, и в отношении него составлено семь административных протоколов. Также возбуждено уголовное дело по статье, которая касается угона транспортного средства.