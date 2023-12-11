Гала-шоу Ильи Авербуха состоялось в Одинцовском городском округе

Зрителей ждали впечатляющие танцы на льду, на которые пришли посмотреть свыше полутора тысяч человек. Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, программа была, действительно, уникальной: на площадке муниципалитета выступили такие именитые фигуристы, как Евгения Медведева, Албена Денкова, Максим Ставинский и другие.

Отдельно глава подмосковного Одинцовского городского округа подчеркнул, что мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», который стал уже ежегодной традицией. Сезон 2023–2024 года не стал исключением, и жителей Московской области ждет ряд мероприятий, подробности о которых можно узнать на сайте.